Тегеран не откажется от ядерной и ракетной программы — верховный лидер Ирана

Заявление прозвучало на фоне конфликта с США и кризиса вокруг Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

В письменном обращении, зачитанном по иранскому государственному телевидению, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран будет защищать свои ядерные и ракетные возможности как национальное актив.

По его словам, иранское общество рассматривает научно-технический потенциал страны, включая ядерную и ракетную программы, а также нано- и биотехнологии, как ключевую часть национальной идентичности, которая подлежит защите наравне с территорией государства.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei has said that Islamic Republic of Iran will put an end to the enemy’s abuses of Strait of Hormuz.https://t.co/j5n2F4duaF — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 30, 2026

Хаменеи также заявил, что страны региона Персидского залива и Оманского залива имеют «общую судьбу», а присутствие США, по его оценке, является ключевым фактором нестабильности.

— Единственное место для американцев в Персидском заливе — на дне его вод, — говорится в заявлении.

Он добавил, что будущее региона, по его оценке, будет связано с развитием и стабильностью без участия США.

Supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei said in a written statement that Iran will protect its nuclear and missile capabilities as a national asset, likely drawing a hard line as President Trump seeks a wider deal. Khamenei also insisted Americans belong «at the bottom» of the… — The Associated Press (@AP) April 30, 2026

В заявлении также говорится о «новом этапе» в ситуации вокруг Ормузского пролива после того, как, по оценке иранской стороны, США не достигли поставленных целей, а также о намерении Ирана обеспечить безопасность в регионе и установить новое управление стратегическим водным путем.

Хаменеи подчеркнул, что Иран намерен обеспечить безопасность в регионе и контролировать ситуацию вокруг стратегического водного пути, который остается ключевым элементом текущего противостояния.

Сообщение верховного лидера было приурочено к национальному дню Персидского залива, который отмечается в Иране в четверг.

С момента занятия поста верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике и не выпускал никаких видеосообщений или аудиосообщений.

Все заявления от его имени зачитывались ведущими государственного телевидения, что многие иранцы связывают с соображениями безопасности.

