KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Тегеран не откажется от ядерной и ракетной программы — верховный лидер Ирана

    Заявление прозвучало на фоне конфликта с США и кризиса вокруг Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Тегеран не откажется от ядерной и ракетной программы — верховный лидер Ирана
    Фото: Tasnim News

    В письменном обращении, зачитанном по иранскому государственному телевидению, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран будет защищать свои ядерные и ракетные возможности как национальное актив.

    По его словам, иранское общество рассматривает научно-технический потенциал страны, включая ядерную и ракетную программы, а также нано- и биотехнологии, как ключевую часть национальной идентичности, которая подлежит защите наравне с территорией государства.

    Хаменеи также заявил, что страны региона Персидского залива и Оманского залива имеют «общую судьбу», а присутствие США, по его оценке, является ключевым фактором нестабильности.

    — Единственное место для американцев в Персидском заливе — на дне его вод, — говорится в заявлении.

    Он добавил, что будущее региона, по его оценке, будет связано с развитием и стабильностью без участия США.

    В заявлении также говорится о «новом этапе» в ситуации вокруг Ормузского пролива после того, как, по оценке иранской стороны, США не достигли поставленных целей, а также о намерении Ирана обеспечить безопасность в регионе и установить новое управление стратегическим водным путем.

    Хаменеи подчеркнул, что Иран намерен обеспечить безопасность в регионе и контролировать ситуацию вокруг стратегического водного пути, который остается ключевым элементом текущего противостояния.

    Сообщение верховного лидера было приурочено к национальному дню Персидского залива, который отмечается в Иране в четверг.

    С момента занятия поста верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике и не выпускал никаких видеосообщений или аудиосообщений.

    Все заявления от его имени зачитывались ведущими государственного телевидения, что многие иранцы связывают с соображениями безопасности.

    Читате также: США начали военно-морскую блокаду иранских портов.

    Иран Мировые новости США Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор