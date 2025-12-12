Тегеран ищет прагматичных партнеров, и Астана в этом отношении — идеальный пример

Сегодня, как отмечает политолог, Иран говорит с Центральной Азией языком инфраструктуры и логистики — дорог, портов, коридоров.

— Второй акцент — экономизация политики: ставка делается на конкретные проекты, а не на декларации «для галочки». Третий аспект — расширение устойчивых экономических связей, которые снижают зависимость от западных рынков и делают страну менее уязвимой к санкционному давлению. Казахстан с его многовекторной политикой, готовый проверять на практике любые инициативы, которые дают реальную пользу, — идеальный партнер в этом отношении, — считает спикер.

Президент Пезешкиан, по мнению Мурада Шамилова, продолжает линию на укрепление позиций Ирана в странах Евразийского констинента, но делает это мягче и практичнее, чем его предшественники.

— Президент Касым-Жомарт Токаев ранее подтверждал стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений. У Астаны и Тегерана есть несколько естественных точек пересечения интересов: расширение энергетической корзины Казахстана, поиск новых рынков и технологий, а также формирование устойчивых логистических цепочек, — комментирует политолог.

Каспийский коридор давно рассматривается здесь как стратегическое направление. Иран дает Казахстану выход к Большому Ближнему Востоку и южным морским маршрутам, а Казахстан предоставляет Ирану прямой путь к Центральной Азии и Китаю.

— Если страны смогут повысить пропускную способность портов, синхронизировать железные дороги и выстроить мультимодальные цепочки, этот маршрут станет реальной альтернативой традиционным транзитным путям. Подобные проекты развиваются медленно, но, однажды запустившись, способны менять геоэкономику целых регионов. Иран ищет новые логистические пути, а Казахстан — опять же, новые рынки. Это совпадение интересов может родить достаточно плотные экономические цепочки. Чем больше совместных инфраструктурных проектов, тем выше заинтересованность обеих стран в том, чтобы регион оставался предсказуемым. Так возможное сотрудничество превращается в механизм коллективной устойчивости, — говорит Мурад Шамилов.

В тоже время Казахстан расширяет энергетическую корзину возможных связей, и здесь Иран выглядит не только как еще один потенциальный рынок, но и технологический партнер, а также перспективный поставщик.

— По итогам визита были достигнуты договоренности по конкретным инфраструктурным и торговым проектам, это значит, что связи двух стран могут перейти в новую фазу, уже не декларативную, а действительно стратегическую, — отметил эксперт.

