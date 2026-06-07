Тазы впервые в истории приняла участие на «Олимпиаде» собачьих пород

Именно так неофициально называют конкурс «TOP Dog-2026» (Лучшая собака года), который проходит в рамках Мировой выставки собак в г. Болонья, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Италии.

«TOP Dog 2026» — яркое международное шоу, к которому приковано внимание кинологического сообщества со всего мира. Кроме того, это зрелищное представление, ориентированное на широкую аудиторию, медиа и международное выставочное сообщество.

Для казахской породы тазы, находящейся на этапе предварительного международного признания, такая площадка имеет особую ценность.

Для дальнейшего продвижения породы важно не только получать экспертные оценки, но и становиться узнаваемой в мире. Поэтому тазы по кличке «Дастер» впервые в истории Казахстана представляла нашу страну на «World Dog Show».

На арену вышли представители 50 стран мира, из которых судьи выбрали лучших вне зависимости от пород. В рамках дебюта казахстанская собака не прошла в финал из 12 участников, но сам факт участия — признанное достижение для нашей команды.

О том, почему была выбрана собака «Дастер», и в целом о процессе отбора и подготовки животных рассказал в видеокомментарии корреспонденту Kazinfrom глава Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

TOP Dog 2026 явилось возможностью выйти за рамки профессиональной экспертной оценки породы и быть представленными широкой международной аудитории в ярком, эмоциональном формате.

На мировой площадке казахстанская порода показала себя как живая часть культурного кода Казахстана — узнаваемая, самобытная и достойная своего места на глобальной арене.

Кроме того, собака тазы из Астаны была признана в г. Болонье четвертой в мире борзой в классе «юниоров».

Напомним, вопросы сохранения и развития казахских пород собак — тазы и тобета — получили системное развитие по поручению Главы государства. 3 января 2023 года был подписан Закон Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепивший правовую основу этой работы.

3 сентября 2024 года FCI признала породу «Казахский тазы» на предварительной основе и закрепила за Казахстаном статус страны происхождения. Теперь в течение установленного периода — не менее 10 лет — Казахстану предстоит продолжить развитие породы, сбор племенных и иных данных, необходимых для окончательного признания.

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