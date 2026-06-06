Тазы из Казахстана заняла четвертое место среди борзых на чемпионате мира

Казахстанская собака по кличке «Челси» получила четвертое место в группе борзых среди юниоров на чемпионате мира в городе Болонье (Италия), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.

Напомним, что в эти дни казахстанские животные участвуют в «World Dog Show-2026», что имеет особое значение. Ведь на одной из главных мировых кинологических площадок представлена казахская тазы — национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.

Союз кинологов Казахстана считает, что это является важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.

Союз кинологов Казахстана также сообщил следующие результаты соревнований:

Лучший кобель-юниор – Актабан (Астана, владелец Касымбергебаев Б.)

Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)

Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (победитель CLUB SHOW-2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.

Фото: Арнур Рахимбеков./ Kazinform

ENCI WINNER – 2026 (выставка международного ранга).

Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)

Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель – Перс (Астана, владелец Гордиенко П.)

Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (победитель ENCI WINNER – 2026) (выбирается путем сравнения) – «Перс».

WDS – 2026.

Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)

Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)

Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (победитель WDS – 2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.

Юные чемпион мира (WDS – 2026) - Челси, Табигат.

Чемпион мира (WDS – 2026) - Лашын, Рея.

Чемпион Италии - Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан.

Юный чемпион Италии - Челси, Табигат, Актабан.

Кандидат в чемпионы Италии – Кербез.

Резервный победитель класса чемпионов – Сарбаз.

О том, какие качества интересны зарубежным экспертам-кинологам, читайте здесь.