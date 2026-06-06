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    Тазы из Казахстана заняла четвертое место среди борзых на чемпионате мира

    Казахстанская собака по кличке «Челси» получила четвертое место в группе борзых среди юниоров на чемпионате мира в городе Болонье (Италия), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.

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    Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

    Напомним, что в эти дни казахстанские животные участвуют в «World Dog Show-2026», что имеет особое значение. Ведь на одной из главных мировых кинологических площадок представлена казахская тазы — национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.

    Союз кинологов Казахстана считает, что это является важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.

    Союз кинологов Казахстана также сообщил следующие результаты соревнований:

    • Лучший кобель-юниор – Актабан (Астана, владелец Касымбергебаев Б.)
    • Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
    • Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
    • Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
    • Лучший представитель породы (победитель CLUB SHOW-2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.
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    Фото: Арнур Рахимбеков./ Kazinform

    ENCI WINNER – 2026 (выставка международного ранга).

    • Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)
    • Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
    • Лучший кобель – Перс (Астана, владелец Гордиенко П.)
    • Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
    • Лучший представитель породы (победитель ENCI WINNER – 2026) (выбирается путем сравнения) – «Перс».

    WDS – 2026.

    • Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)
    • Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
    • Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
    • Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
    • Лучший представитель породы (победитель WDS – 2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.
    • Юные чемпион мира (WDS – 2026) - Челси, Табигат.
    • Чемпион мира (WDS – 2026) - Лашын, Рея.
    • Чемпион Италии - Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан.
    • Юный чемпион Италии - Челси, Табигат, Актабан.
    • Кандидат в чемпионы Италии – Кербез.
    • Резервный победитель класса чемпионов – Сарбаз.

    О том, какие качества интересны зарубежным экспертам-кинологам, читайте здесь.

    Италия Собаки Тазы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор