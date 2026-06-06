Тазы из Казахстана заняла четвертое место среди борзых на чемпионате мира
Казахстанская собака по кличке «Челси» получила четвертое место в группе борзых среди юниоров на чемпионате мира в городе Болонье (Италия), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.
Напомним, что в эти дни казахстанские животные участвуют в «World Dog Show-2026», что имеет особое значение. Ведь на одной из главных мировых кинологических площадок представлена казахская тазы — национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.
Союз кинологов Казахстана считает, что это является важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.
Союз кинологов Казахстана также сообщил следующие результаты соревнований:
- Лучший кобель-юниор – Актабан (Астана, владелец Касымбергебаев Б.)
- Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
- Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
- Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
- Лучший представитель породы (победитель CLUB SHOW-2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.
ENCI WINNER – 2026 (выставка международного ранга).
- Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)
- Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
- Лучший кобель – Перс (Астана, владелец Гордиенко П.)
- Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
- Лучший представитель породы (победитель ENCI WINNER – 2026) (выбирается путем сравнения) – «Перс».
WDS – 2026.
- Лучший кобель-юниор – Челси (Астана, Жанпеисов М.)
- Лучшая сука-юниор – Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
- Лучший кобель – Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
- Лучшая сука – Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
- Лучший представитель породы (победитель WDS – 2026) (выбирается путем сравнения) – Лашын.
- Юные чемпион мира (WDS – 2026) - Челси, Табигат.
- Чемпион мира (WDS – 2026) - Лашын, Рея.
- Чемпион Италии - Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан.
- Юный чемпион Италии - Челси, Табигат, Актабан.
- Кандидат в чемпионы Италии – Кербез.
- Резервный победитель класса чемпионов – Сарбаз.
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