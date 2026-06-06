Казахстанский стенд на «World Dog Show–2026» — один из привлекательных — президент Итальянского кинологического союза

В настоящее время внимание мировой кинологической общественности приковано к итальянской Болонье, где проходит Всемирная выставка собак — World Dog Show 2026 — одно из самых значимых событий в международной кинологии, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Для Казахстана участие в World Dog Show 2026 имеет особое значение: на одной из главных мировых кинологических площадок представлены собаки тазы — казахской национальной породы, получившей в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI. Участие Союза кинологов Казахстана в этом мероприятии является важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.

Корреспондент Kazinform попросил прокомментировать выступление отечественных собак на выставке Дино Муто, президента ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana — Итальянского национального кинологического союза), который также представляет Италию в Международной кинологической федерации (FCI).

Фото: Союз кинологов Казахстана

Он высоко оценивает стенд Казахстана на выставке в Болонье, отметил важность сохранения национальных традиций, а также выражает уверенность в скором международном признании казахских пород собак (тазы и тобет) на уровне FCI.

— Прежде всего, это великолепное мероприятие. Здесь потрясающая атмосфера, и я очень горд присутствовать здесь от имени FCI. Посмотрите на этот замечательный стенд Казахстана, который демонстрирует историю, культуру и страсть вашей страны.

И для нас было большой честью принимать вас в качестве гостей на этом мероприятии.

Также для нас большая честь представить вашу породу мировым зрителям — породу, которая находится на пути к признанию. Мы представили её как на Конгрессе судей, так и в целом — это действительно фантастические, очень красивые собаки с прекрасным характером. Я верю, что эта порода определенно сможет добиться большого успеха, как только завершится процедура в FCI.

Второй день Всемирной выставки собак (World Dog Show) был посвящен породам второй и четвертой групп. Так что, по сути, у нас здесь представлены, пожалуй, самые крупные и самые маленькие собаки. У нас определенно значительное количество собак — я думаю, что сегодня на выставке присутствует около 8 тысяч собак.