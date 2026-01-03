РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 02 Январь 2026 | GMT +5

    «Таза Қазақстан»: на онлайн-платформу поступило более 3600 заявок от астанчан

    В столице продолжается эффективная работа онлайн-платформы «Таза Қазақстан», куда астанчане могут отправлять заявки по благоустройству, озеленению, ремонту дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Фото: акимат Астаны

    Сервис пользуется большим спросом у горожан. Каждый житель города может озвучить на платформе «Таза Қазақстан» проблему, связанную с благоустройством.

    С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще три — на исполнении, остальные — в обработке.

    Основные вопросы, поднимаемые в заявках, касаются благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок.

    Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей.

    Главное преимущество портала «Таза Қазақстан» — это быстрая и прозрачная обратная связь с жителями.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней речи народу Казахстана  акцентировал внимание на том, что неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта «Таза Қазақстан».

    — Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными. Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости. Мы отметим эту историческую веху реальными делами. Незыблемая основа наших достижений — это стабильность, согласие общества в духе концепции «Единство в многообразии», — подчеркнул Президент.

    Теги:
    Таза Қазақстан Таза қала Астана Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
