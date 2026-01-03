«Таза Қазақстан»: на онлайн-платформу поступило более 3600 заявок от астанчан

Сервис пользуется большим спросом у горожан. Каждый житель города может озвучить на платформе «Таза Қазақстан» проблему, связанную с благоустройством.

С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще три — на исполнении, остальные — в обработке.

Основные вопросы, поднимаемые в заявках, касаются благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок.

Все замечания обрабатываются своевременно, что позволяет минимизировать неудобства для жителей.

Главное преимущество портала «Таза Қазақстан» — это быстрая и прозрачная обратная связь с жителями.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней речи народу Казахстана акцентировал внимание на том, что неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта «Таза Қазақстан».