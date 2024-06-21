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    16:50, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    «Таза Казахстан»: в Усть-Каменогорске обновляют фасады многоэтажек

    благоустройство
    Фото: информационный центр ВКО

    Аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар в ходе объезда проверил ход ремонтных работ на улице Казахстан. В городе идет масштабное благоустройство, передает агентство Kazinform.

    благоустройство
    Фото: информационный центр ВКО

    На участке от улицы Кабанбай Батыра до улицы Мызы идет ремонт фасадов, укладка брусчатки и и другие работы, которые приурочены к акции «Таза Казахстан».

    — «Таза Казахстан» — это не только субботники. Это целый комплекс мероприятий. Для того, чтобы поддержать инициативу нашего Президента, мы подошли к вопросу комплексно. Первое направление — это, как раз субботники, уборка, содержание улиц и проспектов. Второе направление — ремонт фасадов домов. У нас много фасадов в плохом состоянии и в этом году принято решение продолжить программу, направленную на их облагораживание, — сказал глава областного центра.

    К слову, в общей сложности в городе приводят в порядок 40 многоэтажек.

    благоустройство
    Фото: Информационный центр ВКО

    В качестве третьего направления аким назвал ремонт парков и скверов. Четвертое направление — восстановление старой части города.

    — У нас есть дома, построенные в 50-ых годах. Это дома возле ДКМ. Ремонтные работы идут, сохраняя архитектурный облик старых зданий. Также готовим сквер, — сказал аким города. 

    Усть-Каменогорск, благоустройство
    Фото: информационный центр ВКО

    Отмечается, все перечисленные работы планируется завершить до Дня города, 30 августа.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье Усть-Каменогорск Благоустройство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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