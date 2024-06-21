«Таза Казахстан»: в Усть-Каменогорске обновляют фасады многоэтажек

Аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар в ходе объезда проверил ход ремонтных работ на улице Казахстан. В городе идет масштабное благоустройство, передает агентство Kazinform.

Фото: информационный центр ВКО

На участке от улицы Кабанбай Батыра до улицы Мызы идет ремонт фасадов, укладка брусчатки и и другие работы, которые приурочены к акции «Таза Казахстан».

— «Таза Казахстан» — это не только субботники. Это целый комплекс мероприятий. Для того, чтобы поддержать инициативу нашего Президента, мы подошли к вопросу комплексно. Первое направление — это, как раз субботники, уборка, содержание улиц и проспектов. Второе направление — ремонт фасадов домов. У нас много фасадов в плохом состоянии и в этом году принято решение продолжить программу, направленную на их облагораживание, — сказал глава областного центра.

К слову, в общей сложности в городе приводят в порядок 40 многоэтажек.

Фото: Информационный центр ВКО

В качестве третьего направления аким назвал ремонт парков и скверов. Четвертое направление — восстановление старой части города.

— У нас есть дома, построенные в 50-ых годах. Это дома возле ДКМ. Ремонтные работы идут, сохраняя архитектурный облик старых зданий. Также готовим сквер, — сказал аким города.

Фото: информационный центр ВКО

Отмечается, все перечисленные работы планируется завершить до Дня города, 30 августа.