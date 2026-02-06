Таза Қазақстан: в области Абай прошла экологическая акция

В рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» была организована акция «Экокультура: выбирай шоппер!», направленная на отказ жителей от полиэтиленовых пакетов и переход к использованию многоразовых экологичных шопперов. По словам специалистов, один человек в среднем использует от 300 до 500 полиэтиленовых пакетов в год, при этом срок их разложения в природе превышает 100 лет.

Фото: акимат области Абай

Главная цель акции — формирование экологической культуры в обществе, сокращение потребления полиэтиленовых пакетов и внедрение в повседневную жизнь экологически безопасной альтернативы — многоразовых шопперов. Особое внимание в рамках инициативы уделяется повышению экологической ответственности молодежи и городских жителей.

В ходе мероприятия жителям рассказали о вреде полиэтиленовых пакетов для окружающей среды и разъяснили преимущества использования экологичных шопперов. В рамках акции роздано более 50 экологичных шопперов и проведено информационно-разъяснительная работа среди более чем 100 жителей.

Фото: акимат области Абай

— Сегодня полиэтиленовые отходы представляют серьезную угрозу для окружающей среды. Регулярное использование всего одного шоппера позволяет одному человеку отказаться от применения сотен полиэтиленовых пакетов в год. Это реальный вклад в защиту природы, — отметил один из организаторов акции Ануар Жазитов.

Кроме того, в рамках акции были организованы интерактивные встречи и разъяснительные мероприятия, направленные на формирование культуры ответственного потребления. Такие инициативы не только повышают экологическую грамотность населения, но и способствуют изменению повседневных привычек граждан.

По словам экологов, ежегодно в Казахстане образуются тысячи тонн бытовых отходов, значительную часть которых составляют полиэтиленовые изделия. Использование многоразовых шопперов позволяет существенно сократить этот показатель.

Фото: акимат области Абай

Акция «Экокультура: Выбирай шоппер!» является важной инициативой, направленной на формирование экологической ответственности. Подобные мероприятия помогают жителям освоить простые и эффективные способы защиты окружающей среды. Использование шоппера — на первый взгляд небольшой шаг, но именно с таких решений начинаются большие изменения в деле сохранения природы.