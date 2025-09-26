РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:29, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Тайник с оружием и боеприпасами нашли в Кыргызстане

    На территории Чуйской области Кыргызстана обнаружен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тайник с оружием и боеприпасами нашли в Кыргызстане
    Фото: ГКНБ КР

    По данным ГКНБ КР, вблизи горной местности села Прохладное Таш-Мойнокского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области сотрудниками спецслужбы найдены и изъяты одна единица АКС-74, один самозарядный пистолет «ТТ», магазины с патронами калибра 5,45 и 7,62 в количестве 20 штук.

    — Огнестрельное оружие ранее использовалось членами ОПГ в период политических преобразований в стране с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, — говорится в сообщении.

    Ведется следствие, устанавливаются факты использования оружия в ранее совершенных преступлениях.

    Ранее мы писали, что в июне текущего года в Бишкеке правоохранителями раскрыт тайник с оружием и боеприпасами.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Оружие
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают