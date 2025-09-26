Тайник с оружием и боеприпасами нашли в Кыргызстане

По данным ГКНБ КР, вблизи горной местности села Прохладное Таш-Мойнокского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области сотрудниками спецслужбы найдены и изъяты одна единица АКС-74, один самозарядный пистолет «ТТ», магазины с патронами калибра 5,45 и 7,62 в количестве 20 штук.

— Огнестрельное оружие ранее использовалось членами ОПГ в период политических преобразований в стране с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, — говорится в сообщении.

Ведется следствие, устанавливаются факты использования оружия в ранее совершенных преступлениях.

Ранее мы писали, что в июне текущего года в Бишкеке правоохранителями раскрыт тайник с оружием и боеприпасами.