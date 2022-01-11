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Тауфик Каримов: Вернуть доверие к институтам государственной власти - один из основных посылов выступления Президента

11 Января 2022 15:37
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Тауфик Каримов: Вернуть доверие к институтам государственной власти - один из основных посылов выступления Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вернуть доверие к институтам государственной власти - один из основных посылов выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение выразил председатель правления РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов, передает МИА «Казинформ».

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«Прежде всего, выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате террористической атаки и трагических событий, потрясших нашу страну в первые дни января текущего года. И в этой связи, мы безусловно полностью поддерживаем действия Главы государства Касым-Жомарта Токаева по наведению конституционного порядка в стране и меры по реформированию экономики, с которыми он выступил сегодня на заседании Парламента, обозначив практически все болевые точки и проблемы, которые волнуют сегодня абсолютно каждого из нас - начиная от утилизационного сбора до кадровой политики в органах государственной власти, не забыв и сформировавшуюся группу очень прибыльных компаний и очень богатых людей, обязав их фактически делиться с народом Казахстана через общественный социальный фонд», - отметил Тауфик Каримов.

Как считает глава Казахстанского конгресса татар и башкир, з адачи поставлены, но теперь на повестку дня выходит самое главное - их практическая реализация, от результатов которого и будет зависеть возвращение доверия к институтам государственной власти, о чем и говорил сегодня Глава государства.

Безусловно и то, что только мир и стабильность станут залогом развития демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, а единственным источником государственной власти является народ. Это сказано в нашей Конституции.

И именно поэтому Глава государства анонсировал новый формат общественного договора между государством и обществом, вернее диалога власти с народом, с которого и начнется новый этап политических реформ в стране, резюмировал Тауфик Каримов.

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#Президент Казахстана   #Мажилис   #АНК   #Общество   #ЧП-2022  
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