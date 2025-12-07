Тауэр временно закрыли: активисты повредили витрину с короной Британской империи

Как говорится в сообщении, двое из задержанных после этого покинули место происшествия.

Вскоре лондонская полиция сообщила о задержании четырех человек по подозрению в умышленном повреждении имущества. Их поместили под стражу.

Сокровищница Британской короны в Тауэре временно закрыта для посетителей. Ответственность за инцидент взяло на себя объединение Take Back Power, называющее себя новым ненасильственным движением гражданского сопротивления.

Группа заявила, что устроила эту акцию, требуя от правительства Великобритании создать постоянное гражданское собрание — «Палату народа», которая могла бы «ввести налоги на сверхбогатство и исправить Британию».

