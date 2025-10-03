Татьяна Тарасова почтила память Дениса Тена в Алматы
Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова, приехав в Алматы в качестве почетного гостя на турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тен», почтила память своего ученика, передает Kazinform.
Не секрет, что на заре своей карьеры бронзовый призер Олимпиады Денис Тен тренировался у российского наставника Елены Водорезовой, которая, в свою очередь, пригласила Татьяну Тарасову помочь в постановке произвольных программ и работе над композициями.
Позже Денис Тен уже предлагал свои идеи на основе того материала, который предлагала ему Татьяна Тарасова.
В этот раз Тарасова, несмотря на почтенный возраст и состояние здоровья, приехала в Алматы лично, чтобы посетить международный турнир в честь Дениса и почтить его память.
В своем Instagram тренер опубликовала фотографию возле памятника Денису на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой — месте, где преступники нанесли фигуристу ножевые ранения, приведшие позже к его гибели.
«В гостях у Дениса», — лаконично подписала фото с памятником казахстанскому фигуристу Татьяна Тарасова.
Днем ранее на пресс-конференции Тарасова призналась, что Денис Тен был уникальным спортсменом.
— У него был определенный талант. Он не мог не пробиться. Плюс — глубокое понимание музыкального материала и особенный характер исполнения. Он мог бы еще очень долго расти и показывать нам уникальные вещи. Я сегодня как раз думала о том, что те люди, которые лишили его жизни, а нас — возможности и дальше видеть его на льду и восхищаться им, живы, а его с нами больше нет… Все это очень несправедлив», — сказала Тарасова.
Ранее Татьяна Тарасова дала совет преемнику Дениса Тена в сборной Казахстана, тоже алматинцу Михаилу Шайдорову, который готовится к Олимпийским играм-2026 в Милане.