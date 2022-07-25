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Tartyl Fest состоится в Туркестане
25 Июля 2022 09:46

Tartyl Fest состоится в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Шестой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике пройдет сегодня в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Местом проведения сегодняшнего турнира выбран Амфитеатр. По сообщению организаторов, с 17:00 до 19:00 пройдет регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Само соревнование среди участников запланировано на 21:00. На данный момент около 400 жителей подали заявки на участие в фестивале.

Ожидается, что после награждения победителей на сцену выйдет известный казахстанский певец Мирас Жугунусов.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины – подтянуться правильно и больше всех.

Соревнования пройдут в девяти категориях в зависимости от веса и возраста, при участии официальной судейской коллегии.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Во время фестиваля вручают и специальные номинации. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest. А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане. Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы. После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе. 23 июля фестиваль прошел в Шымкенте. Во время турнира участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

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Автор:
Корреспондент

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