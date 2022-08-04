4 Августа 2022 18:58

Тарифы на питание в детсадах Нур-Султана не пересматривались семь лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев прокомментировал выделяемое на питание детей в школьных и дошкольных организациях финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время стоимость питания на одного ребенка составляет 449 тенге в день. Для усиления контроля качества в этом направлении в каждой школе создана соответствующая комиссия. Комиссия проводит мониторинг качества пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, сроков хранения продуктов. В ходе проверок выявляются нарушения требований по составлению меню, несоответствие продукции сертификатам. В ходе мониторинга к дисциплинарным взысканиям привлечены четыре директора школ и 13 сотрудников детских садов», - сообщил Касымхан Сенгазыев на заседании маслихата.

По его словам, сумма выделяемого на питание финансирования в государственных дошкольных организациях составляет около 16 800 тенге, то есть, на одного ребенка в день выделяется 857 тенге.

«В частных детских садах предусмотрено 1040 тенге в день, что составляет 20 800 тенге. В частности, тарифы на питание не пересматривались в течение 7 лет, последний тариф был утвержден в 2015 году», - отметил спикер.

Он также сообщил, что на основании данных Национального бюро статистики за июль 2022 года, проведены расчеты по городу Нур-Султану.

«Для ребенка в возрасте от 2 до 3 лет он должен составлять 17 997 тенге, то есть 899 тенге в день. Детям от 3 до 6 лет необходимо предусмотреть 24003 тенге. При этом на одного ребенка в день должно быть выделено 1200 тенге. В настоящее время многие детские сады имеют некоторые долги перед поставщиками продукции. На 16 800 тенге трудно кормить ребенка соответствующим образом. Мы рассматриваем вопрос оплаты родителями питания в государственных и частных дошкольных организациях. Будем рекомендовать его к обсуждению с акиматом города и Общественным советом», - заключил Касымхан Сенгазыев.

Ранее сообщалось, что самое низкое финансирование школьного питания отмечают в Нур-Султане.