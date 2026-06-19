Таргетинг-центр по мониторингу прекурсоров и химвеществ запустили в РК

В Алматы состоялась региональная встреча экспертной группы по вопросам новых психоактивных веществ в странах ЦА и Пакистане. Мероприятие объединило представителей госорганов, международных организаций и ведомств, занимающихся противодействием незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из ключевых событий встречи стала презентация Национального межведомственного «Таргетинг центра», который занимается совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров, выявлением подозрительных операций, мониторингом деятельности компаний, использующих химические вещества двойного назначения, а также развитием международного обмена информацией.

Участники обсудили текущую наркоситуацию в регионе, угрозы, связанные с распространением синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, а также меры по укреплению международного сотрудничества. Выступая перед участниками встречи, исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов подчеркнул важность международного взаимодействия в условиях трансформации наркопреступности.

— Сегодня наркоугроза не имеет границ. Наркопреступность стремительно меняется, активно использует цифровые технологии, мессенджеры, криптовалюты, возможности DarkNet и международные каналы поставок. В этих условиях практическое взаимодействие между государствами приобретает особое значение, — отметил он.

Проблема новых психоактивных веществ

Особое внимание на встрече уделили проблеме новых психоактивных веществ. Специалисты подчеркнули, что новые психоактивные вещества отличаются высокой токсичностью, непредсказуемым воздействием на организм и быстро вызывают зависимость. Постоянное изменение их химической структуры осложняет выявление и законодательное регулирование, а также затрудняет оказание медицинской помощи при отравлениях.

В мероприятии были представлены результаты работы МВД Казахстана по противодействию наркопреступности. С начала года ведомством из незаконного оборота изъято 2,7 тонны наркотических средств и более 12 тонн прекурсоров. Выявлено свыше трех тысяч наркоправонарушений.

Если в прошлом году стражами порядка было ликвидировано 14 организованных преступных групп, то с начала текущего года пресечена деятельность уже шести ОПГ, две из которых носили транснациональный характер. Также задержаны четыре иностранных гражданина, у которых изъято 110 килограммов мефедрона.

Как ОПМ «Дармек» помогает бороться с наркотиками

В целях усиления контроля за оборотом психотропных веществ проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек». В результате проведенной работы в текущем году выявлено 775 нарушений законодательства и возбуждено четыре уголовных дела.

Наряду с оперативной деятельностью министерство активно внедряет современные технические средства выявления и пресечения наркопреступлений, проводит мероприятия по реабилитации и ресоциализации лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Важную роль в профилактической работе играют 25 советов по профилактике наркоправонарушений, функционирующих в различных регионах страны. Особое внимание уделяется защите молодежи от вовлечения в незаконный оборот наркотиков, а также противодействию наркопреступности в интернет-пространстве.

Казахстан продолжает укреплять международное сотрудничество в сфере борьбы с наркоугрозами, взаимодействуя с УНП ООН, ОБСЕ, ЦАРИКЦ, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Участники встречи подчеркнули, что только совместные усилия государств, международных организаций и правоохранительных структур способны обеспечить эффективное противодействие распространению новых психоактивных веществ и незаконному обороту наркотиков.

Ранее сообщалось, что 12 тысяч интернет-ресурсов по продаже наркотиков ликвидировано в Казахстане. Также свыше 143 кг наркотиков изъяли и тысячи сайтов заблокировали в Алматы.