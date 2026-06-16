Свыше 143 кг наркотиков изъяли и тысячи сайтов заблокировали в Алматы

В Алматы продолжается работа по противодействию наркопреступности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным официального представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек, по итогам 5 месяцев текущего года выявлено 342 правонарушения, изъято более 143 килограммов наркотических средств. Также заблокировано более тысячи интернет-ресурсов, использовавшихся в противоправных целях, пресечена деятельность закладчиков.

Особое внимание уделяется дорожной безопасности. Проводится системная работа по пресечению нарушений:

привлечено к административной ответственности более 1,4 миллиона участников дорожного движения;

более тысячи водителей задержаны за управление в состоянии опьянения;

свыше 1 400 водителей лишены права управления.

Дополнительно внедрены фильтрационные посты на основных магистралях города, что позволяет выявлять грубые нарушения и разыскиваемый транспорт.

— Важным элементом профилактики остается развитие систем видеонаблюдения. На сегодняшний день в городе установлено более 200 тысяч камер видеонаблюдения, из которых свыше 73 тысяч выведены в Центр оперативного управления. Более 19 тысяч камер оснащены функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта, — сообщила Салтанат Азирбек на брифинге Региональной службы коммуникаций.

В полиции отмечают, что все принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка в городе.

Ранее полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию на десятки тысяч доз «синтетики», действовавшую на территории Карасайского района Алматинской области.



