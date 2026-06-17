12 тысяч интернет-ресурсов по продаже наркотиков ликвидировано в Казахстане

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в казахстанском интернете через систему «Кибернадзор» на блокировку направлено около 12 тысяч интернет-ресурсов, использовавшихся для рекламы и продажи запрещенных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что особое внимание государство уделяет борьбе с распространением наркотиков в цифровой среде, где наркобизнес в последнее время активно использует современные технологии для организации незаконной деятельности.

— За пять месяцев 2026 года пресечено более 3000 уголовных наркоправонарушений, из которых порядка 1,5 тысяч наркопреступлений. Ликвидировано шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Пресечена деятельность 12 лабораторий по производству синтетики и 42 фитолабораторий. Совместно с Национальным банком приняты меры по пресечению финансовых операций, связанных с наркобизнесом. Приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 107 миллионов тенге, заблокированы около 125 тысяч иностранных платежных карт, проводится проверка данных по 20 тысячам криптокошельков, — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Основную угрозу в Казахстане продолжают представлять синтетические наркотики. Из незаконного оборота изъято 466 килограммов синтетических веществ и более 11 тонн прекурсоров.

— Важным направлением остается профилактическая работа. С начала года проведено более 6,5 тысяч антинаркотических мероприятий в школах и высших учебных заведениях, опубликовано свыше 8 тысяч информационных материалов. Также продолжается развитие международного сотрудничества. Казахстан взаимодействует с зарубежными партнерами и участвует в совместных мерах по противодействию транснациональной наркопреступности. Комплексная работа по борьбе с наркопреступностью будет продолжена в целях укрепления общественной безопасности, защиты здоровья граждан и сохранения будущего подрастающего поколения, — заключил Ельдар Абдикенов.

Ранее сообщалось, что свыше 143 кг наркотиков изъяли и тысячи сайтов заблокировали в Алматы.