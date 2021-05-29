«Таразға тарту» – проект, который сделает город еще краше

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким области Бердибек Сапарбаев в ходе очередной рабочей поездки по городу Таразу ознакомился с работами в рамках дорожного строительства и проекта «Таразға тарту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках проекта «Таразға тарту» («Подарок Таразу») к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета. Контроль за ходом работ на закрепленных участках возложен на отраслевые управления и районные акиматы.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев совершил поездку по областному центру, ознакомился с ходом строительных работ, ремонта дорог и благоустройства. Первым объектом посещения стала реконструированная универсальная спортивная площадка по улице Жаугаш батыра. По словам подрядчика директора ТОО «Ғимарат Строй Com» Аскара Жетписбаева, на реконструкцию потребовалось всего 20 дней. Здесь созданы все условия для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

«В городе реконструировано много спортплощадок. Но многие из них пустуют. Управлению спорта необходимо пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей города, и использовать для этого универсальные спортивные площадки, организовав здесь различные состязания. Необходимо составить график и приложить усилия для эффективного проведения детьми летних каникул. При необходимости сделать доступными освободившиеся школьные спортивные залы для эффективного использования молодежью в летнее время», - сказал глава региона.

Аким области ознакомился с ходом ремонта дороги по улице Байзак батыра. В рамках реализации проекта «Таразға тарту» запланировано благоустройство сквера возле многоэтажных жилых домов по улице Казыбек би. Облагораживание территории закреплено за Таласским районом. Аким Таласского района Канатбек Мадибек заверил, что строительные работы начнутся со дня на день, и поделился планами по обустройству.

Аким области обратил внимание на то, что по завершении работ в сквере необходимо позаботиться и об облицовке уличной стороны близлежащих многоэтажных жилых домов.

Работы по реконструкции искусственного озера и амфитеатра в парке имени Первого Президента Республики Казахстан взяли на себя Кордайский и Шуский районы.

Глава региона ознакомился с ремонтом дороги по улице Бауыржана Момышулы и строительством нового сквера в одноименном переулке. Строительные работы в сквере ведутся ТОО «Наркен». По словам директора товарищества Даурена Наржанова, общая его площадь составит 300 метров. Кроме того, рассматриваются предложения по установке мемориальной доски в честь дважды Героя Социалистического Труда Жазылбека Куанышбаева.

В пресс-службе главы региона отметили, что Бердибеку Сапарбаеву принадлежит инициатива присвоения этой улице имени Жазылбека Куанышбаева. Переименование напрашивается как бы само собой, поскольку и главная улица, и переулок носят имя Бауыржана Момышулы. Руководству города поручено изучить вопрос присвоения имени Героя Социалистического труда улице протяженностью более двух километров.

Также аким области ознакомился с работой по благоустройству дренажного канала, улицы Айша-биби и канала Ушбулак, поручил ответственным управлениям акимата области оперативно начать строительство.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил и открытый накануне социальный магазин в микрорайоне Шолдала. По словам предпринимателя Патоса Талипова, цены здесь значительно ниже рыночных. К примеру, молочная продукция идет ниже рыночной цены на 40 тенге. Только за один день здесь успели отовариться около тысячи жителей.

«Цены здесь на 15-20 процентов ниже, чем в других магазинах и торговых центрах, и это нас радует. Теперь и у жителей отдаленного микрорайона за городом есть свой социальный магазин», - говорит жительница микрорайона Бахыт Омарова.

Ожидается, что с завершением работ по благоустройству Тараз станет более уютным и комфортным для жителей и привлекательным для гостей города. Руководители ответственных управлений и районных акиматов просят таразцев беречь общее достояние, содержать парки, скверы в чистоте и порядке.