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«Тараз» выиграл второй матч Кубка Казахстана
17 Июля 2022 00:16

«Тараз» выиграл второй матч Кубка Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В матче третьего тура Кубка Казахстана «Тараз» на своем поле сыграл с «Мактааралом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команды решили не выпускать на поле всех лидеров, поединок же получился интересным. В первом тайме гости дважды выходили вперед и хозяев отыгрывались, а во втором уже таразцы повели в счете благодаря удару Адилета Кенесбека и свое уже не отдали, итог подвел Динмухамд Караман — 4:2.

Теперь у «Тараза» стало шесть очков, и он лидирует в турнирной таблице квартета С, далее идут костанайский «Тобол» и «Махтаарал» — по 3, «Актобе» — 0.
«Тараз» — «Махтаарал» 4:2 (2:2)
Голы: Калдыбеков автогол 13 (0:1), Жумабек 21 (1:1), Каримов 33 (1:2), Гадрани 40 (2:2), Кенесбек 61 (3:2), Караман 74 (4:2).


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