Таранить машину в ЖК «Коркем 3» не было крайней необходимости — МЧС
Таранить автомобиль, припаркованный у жилого комплекса «Коркем 3» в Астане, во время пожара не было необходимости. Об этом заявил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Толешев на брифинге в столице.
По словам Аскара Толешева, автомобиль не блокировал проезд критически и был убран в кратчайшие сроки.
— В течение 20 минут машина там не стояла. Сотрудники департамента полиции установили владельца, и в течение 6–7 минут автомобиль был убран, — сообщил он.
При этом водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил парковки.
В МЧС также опровергли информацию о якобы задержке тушения пожара.
— Подразделения ДЧС города Астаны приступили к спасению людей и тушению пожара незамедлительно по прибытии. Для этого была использована лестничная клетка, по которой поднялись два отделения, вскрыли дверь и приступили к спасению, — отметил Омиржан Тукушев заместитель начальника ДЧС Астаны.
По его данным, из горящей квартиры была спасена женщина, после чего началось тушение.
Спикеры МЧС и ДЧС особо подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о 20-минутной задержке не соответствует действительности.
— Если бы была крайняя необходимость и это был единственный путь проезда, соответствующие меры были бы приняты, — добавил Омиржан Тукушев.
Ранее сообщалось, что после пожара в ЖК в Астане, где погибли трое детей, возбуждено уголовное дело.