телерадиокомплекс президента РК
    15:14, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Таранить машину в ЖК «Коркем 3» не было крайней необходимости — МЧС

    Таранить автомобиль, припаркованный у жилого комплекса «Коркем 3» в Астане, во время пожара не было необходимости. Об этом заявил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Толешев на брифинге в столице.

    Фото: МЧС

    По словам Аскара Толешева, автомобиль не блокировал проезд критически и был убран в кратчайшие сроки.

    — В течение 20 минут машина там не стояла. Сотрудники департамента полиции установили владельца, и в течение 6–7 минут автомобиль был убран, — сообщил он.

    При этом водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил парковки.

    В МЧС также опровергли информацию о якобы задержке тушения пожара.

    — Подразделения ДЧС города Астаны приступили к спасению людей и тушению пожара незамедлительно по прибытии. Для этого была использована лестничная клетка, по которой поднялись два отделения, вскрыли дверь и приступили к спасению, — отметил Омиржан Тукушев заместитель начальника ДЧС Астаны.

    По его данным, из горящей квартиры была спасена женщина, после чего началось тушение.

    Спикеры МЧС и ДЧС особо подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о 20-минутной задержке не соответствует действительности.

    — Если бы была крайняя необходимость и это был единственный путь проезда, соответствующие меры были бы приняты, — добавил Омиржан Тукушев.

    Ранее сообщалось, что после пожара в ЖК в Астане, где погибли трое детей, возбуждено уголовное дело.

    Динара Акылжанова
