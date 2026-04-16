Таранить машину в ЖК «Коркем 3» не было крайней необходимости — МЧС

По словам Аскара Толешева, автомобиль не блокировал проезд критически и был убран в кратчайшие сроки.

— В течение 20 минут машина там не стояла. Сотрудники департамента полиции установили владельца, и в течение 6–7 минут автомобиль был убран, — сообщил он.

При этом водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил парковки.

В МЧС также опровергли информацию о якобы задержке тушения пожара.

— Подразделения ДЧС города Астаны приступили к спасению людей и тушению пожара незамедлительно по прибытии. Для этого была использована лестничная клетка, по которой поднялись два отделения, вскрыли дверь и приступили к спасению, — отметил Омиржан Тукушев заместитель начальника ДЧС Астаны.

По его данным, из горящей квартиры была спасена женщина, после чего началось тушение.

Спикеры МЧС и ДЧС особо подчеркнули, что распространяемая в социальных сетях информация о 20-минутной задержке не соответствует действительности.

— Если бы была крайняя необходимость и это был единственный путь проезда, соответствующие меры были бы приняты, — добавил Омиржан Тукушев.

Ранее сообщалось, что после пожара в ЖК в Астане, где погибли трое детей, возбуждено уголовное дело.