Таможенные посты модернизируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов Туркестанской области проводит модернизацию таможенных постов на казахстанско-узбекской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента государственных доходов по Туркестанской области Баян Тулгабаева на выездном брифинге региональной коммуникационной службы области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

Реконструкция ведется в целях расширения территории пунктов пересечения, их переоснащения и увеличения пропускной способности.





В соответствии с Планом мероприятий по упрощению таможенного администрирования в рамках Указа Премьер-министра Республики Казахстан №32 от 30 апреля 2016 года, на некоторых таможенных постах региона проходят строительно-ремонтные работы.





«С июля этого года началась реконструкция таможенного поста Б. Конысбаева, который имеет большое значение на транзитном маршруте Келесского района. Входные полосы для автомобилей будут увеличены с 2 до 6 линий (3 полосы, 3 линии выхода), а количество проходящего транспорта увеличится с 200 до 1 тыс. Завершить строительство планируют в мае 2020 года. В настоящее время, согласно плану, идет первый этап реконструкции», - пояснила Баян Тулгабаева.





В связи с этим для предотвращения скопления грузовых автомобилей на дорогах до пограничного таможенного поста департаментом проводится разъяснительная работа для перевозчиков, проходящих через таможенный пост, им рекомендуются другие пограничные таможенные пункты. Кроме того, на прилегающей к таможенному посту Б. Конысбаева территории установлены информационные билборды.

Также на официальном сайте ведомства и в социальных сетях есть информация о том, что во время проведения строительных работ на посту Б. Конысбаева можно пересекать таможенные посты «Атамекен», «Капланбек» и «Казыгурт». На портале имеется информация и о количестве автотранспортных средств, стоящих в очереди на пропускных пунктах. Данные публикуется 2 раза в день (утром и вечером).





В рамках прошедшего брифинга представителей СМИ ознакомили с ходом работ на таможенном посту «Жибек жолы» в Сарыагашском районе. Отделочные работы, которые начались в октябре этого года, будут завершены к концу месяца. Такие строительные работы на таможенных постах региона направлены на улучшение условий для граждан.











