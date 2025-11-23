Таможенные проверки в Казахстане: выявлено нарушений на 31 млрд тенге

Комитет государственных доходов МФ РК сообщил, что за январь–октябрь 2025 года проведено 830 таможенных проверок, по итогам которых доначислено 31 млрд тг, взыскано 24 млрд тг. Нарушения выявлены в 81% таможенных проверок.

— По сравнению с прошлым годом суммы доначислений выросли на 172%, взысканий на 266%. Возбуждено 534 административных дела за совершение нарушений в таможенной сфере, — говорится в сообщении КГД.

Наиболее частые нарушения:

недостоверное определение таможенной стоимости — 40%;

неверная классификация товаров по ТН ВЭД — 20%;

нецелевое использование товаров с ограничениями — 11%;

нарушение условий таможенных процедур, в том числе временного ввоза — 9%.

Ответственность:

За недостоверные сведения, заявленные в таможенной декларации, предусмотрена административная ответственность по статье 551 КоАП РК.

В случае превышения суммы неуплаченных таможенных платежей и налогов 10 000 МРП наступает уголовная ответственность по статье 236 УК РК.

Ранее сообщалось, что на таможенных постах Казахстана начнут применять искусственный интеллект для проверки импортируемых товаров.