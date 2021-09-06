«Талибан» заявил о захвате Панджшера

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Движение «Талибан» (запрещено в Казахстане) заявило о том, что полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя движения.

Ситуация в Панджшере

«Последний оплот, провинция Панджшер, была полностью захвачена», - заявил в понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид. В сообщении также сказано, что «некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Asvaka , талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

Между тем, силы сопротивления в Панджшере выступили с опровержением заявления представителя «Талибана».

«Заявление «Талибана» о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», - говорится в заявлении Фронта национального сопротивления.

В воскресенье представитель движения Билал Карими сообщил , что «Талибан» ведет бои в городе Базараке - административном центре провинции Панджшер.

Тем временем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. В их числе высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за панджшерскую операцию, но талибы пока не подтвердили эту информацию.

Также по сообщениям афганских СМИ , пять ключевых командиров, в том числе пресс-секретарь Фронта сопротивления в Панджшере Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара были убиты в ходе боестолкновений с талибами.

Несколькими днями ранее Дашти написал на своей странице в Twitter о том, что боевики движения «Талибан» практически полностью были выбиты из провинции, а силы сопротивления вернули контроль над высокогорным районом Парьян.

В воскресенье лидер отрядов национального сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что движение готово прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров в том случае, если талибы выведут свои войска из региона.

«Мы настаиваем на том, чтобы «Талибан» прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия» - сообщил А.Масуд на своей странице в Facebook.

В ответ на заявление А.Масуда, «Талибан» ответил, что он уже отверг их предложение и им не о чем с ним говорить.

Ранее афганские СМИ сообщали, что совет религиоведов улемов призвал «Талибан» согласиться на урегулирование конфликта путем переговоров, чтобы положить конец боевым действиям в Панджшере.

Формирование правительства

Со слов главы Высшего совета спасения Афганистана и бывшего полевого командира движения «Талибан» Мохаммада Акбар Ага, задержка с формированием правительства Афганистана связана с ситуацией в Панджшере.

Также он отметил, что талибы заинтересованы в отношениях с РФ, Ираном и Пакистаном.

«Россия является нашим соседом. Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России. Иран и Пакистан - также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам», - заявил Мохаммад Акбар Ага, добавив, что «Талибан» не против появления посольства США в Кабуле, но на данный момент этого боится Вашингтон».

По мере того как Талибан пытается справиться с переходом от вооруженного восстания к правительству, он сталкивается с множеством проблем, включая гуманитарные потребности, для решения которых международная помощь имеет решающее значение, отмечает Al Jazeera.

В воскресенье специальный представитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Кабул, где встретился с лидером политического крыла движения «Талибан» муллой Абдул Гани Барадаром.

По сообщениям талибов, М.Гриффитс «пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана». Кроме того, дипломат заверил, что «на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи» в эту страну.

13 сентября в Женеве состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану.

Начало учебного года

С началом учебного года «Талибан» обязал женщин, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий носить абайи — длинные традиционные платья, закрывающие все тело, и никабы — закрывающие лицо головные уборы с прорезью для глаз.

Кроме того, классы должны быть разделены по полу или, по крайней мере, разделены занавеской, передает AFP со ссылкой на указ, изданный управлением образования «Талибана».

Указ был издан накануне открытия учебных заведений. Правила будут распространяться на частные колледжи и университеты, число которых резко выросло с тех пор, как в 2001 году закончилось первое правление «Талибана».

«Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для студенток в зависимости от их возможностей, при этом мужчины и женщины должны использовать отдельные входы и выходы».

«Если невозможно нанять учителей-женщин, то колледжи «должны попытаться нанять учителей-стариков с хорошей репутацией», - говорится в указе.

«В то время как женщины теперь должны заниматься отдельно, они также должны заканчивать урок на пять минут раньше, чем мужчины, чтобы они не общались на улице. После этого они должны оставаться в залах ожидания, пока их коллеги-мужчины не покинут здание».

«На практике это сложный план - у нас недостаточно женщин-инструкторов или классов, чтобы изолировать девочек», - сообщил один из профессоров афганского университета. - Но тот факт, что они разрешают девочкам посещать школы и университеты, является большим позитивным шагом».