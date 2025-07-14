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    16:59, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Талгату Ермегияеву отказали в УДО

    Экс-главе нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Талгату Ермегияеву отказали в ходатайстве об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ермегияев
    Фото: Агентство РК по делам спорта и физкультуры

    Судебное заседание проходило в городе Алатау. Как уточнили в пресс-службе Алматинского областного суда, ходатайство осужденного рассмотрено и отклонено.

    Напомним, в 2016 году Талгат Ермегияев был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он обвинялся в организации преступной группировки, которая похитила из нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» 10,2 млрд тенге. 

    В 2017 году Министерство внутренних дел РК провело служебное расследование по факту покровительства в колонии Талгату Ермегияеву.

    Позже прокурор Алматы и глава комитета были уволены за покровительство Талгату Ермегияеву. 

    Отметим, что Т. Ермегияев содержится в учреждении средней безопасности № 57 департамента УИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу. Ранее сообщалось, что формальное право на условно-досрочное освобождение для него наступает 11 марта 2025 года. 

    Теги:
    Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Алматинская область ЭКСПО
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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