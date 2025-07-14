Талгату Ермегияеву отказали в УДО

Судебное заседание проходило в городе Алатау. Как уточнили в пресс-службе Алматинского областного суда, ходатайство осужденного рассмотрено и отклонено.

Напомним, в 2016 году Талгат Ермегияев был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он обвинялся в организации преступной группировки, которая похитила из нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» 10,2 млрд тенге.

В 2017 году Министерство внутренних дел РК провело служебное расследование по факту покровительства в колонии Талгату Ермегияеву.

Позже прокурор Алматы и глава комитета были уволены за покровительство Талгату Ермегияеву.

Отметим, что Т. Ермегияев содержится в учреждении средней безопасности № 57 департамента УИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу. Ранее сообщалось, что формальное право на условно-досрочное освобождение для него наступает 11 марта 2025 года.