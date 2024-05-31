Где сейчас Бектанов, Тулешов, Ертаев, Ермегияев и экс-аким Туркестана

В Комитете уголовно исполнительной системы прокомментировали вероятность условно-досрочного освобождения для ряда экс-чиновников и известных бизнесменов, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, как сообщили в КУИС в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform, экс-аким Кентау Аюпов Рашид Абатович, 1981 г. р., содержится в учреждении средней безопасности № 25 Департамента УИС по Жамбылской области.

Дата формального срока на его условно-досрочное освобождение наступает 10 декабря 2028 года.

Напомним, Р. Аюпов был осужден на 10 лет.

Он обвинялся в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителя акима Туркестанской области.

Экс-банкир Ертаев Жомарт Жадыгерулы в настоящее время содержится в учреждении № 72 Департамента УИС по г. Алматы, Алматинской области и области Жетысу, куда он был этапирован на следственные действия.

Согласно приговору суда, конец его срока наступает 18 января 2026 года.

Формальный срок замены неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания наступил 20 июня 2020 года, условно-досрочного освобождения — 5 января 2022 года. Что интересно, по данным КУИС Ертаев не обращался в суд с ходатайством о применении к нему ЗМН и УДО.

Жомарта Ертаева признали виновным в хищении более 140 млрд тенге, принадлежавших Bank RBK, и осудили на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях в трех банках Алматы. В итоге суд признал его виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Бизнесмен Тулешов Тохтар Джусипович, известный как «пивной король», содержится в учреждении средней безопасности № 17 Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области. Срок формального срока на условно-досрочное освобождение наступает 6 апреля 2029 года.

Т. Тулешов был осужден на 21 год с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих общественных организациях.

Тулешов обвинялся по ряду особо тяжких преступлений. Среди них — похищение человека, убийство, незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, создание, руководство экстремистской группой или участие в её деятельности.

А также в создании и руководстве транснациональным преступным сообществом, финансирование деятельности преступной группы, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, экс-владельцу «Шымкентпиво» инкриминировалось незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и бандитизм.

Экс-председатель АО «НК „Астана ЭКСПО-2017“ Ермегияев Талгат Амангельдиевич содержится в учреждении средней безопасности № 57 Департамента УИС по г. Алматы, Алматинской области и области Жетісу. Срок формального срока на условно-досрочное освобождение наступает 11 марта 2025 года.

В июне 2016 года Ермегияев был приговорен к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Талгат Ермегияев обвинялся в организации преступной группировки, которая похитила из НК «Астана ЭКСПО-2017» 10,2 млрд тенге.

По версии гособвинения, Ермегияев получил взятку в размере 780 млн. тенге от руководителя ТОО «Rona LTD» Урал Ибадильдиной за заключение с ее компанией договора на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства выставки «ЭКСПО-2017», беспрепятственное подписание актов выполненных работ по этому договору, предоставление в последующем дополнительных объемов работ и общее покровительство.

Экс-министр обороны Бектанов Мурат Карибаевич содержится в учреждении смешанной безопасности № 19 Департамента УИС по области Абай. Срок формального срока на условно-досрочное освобождение наступает 24 июля 2029 года. Напомним, решением суда от 24 февраля 2023 года Мурат Бектанов был приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса РК «Превышение власти».

Позже экс-министр обжаловал приговор. Дело было направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам военного суда для рассмотрения.

Расследование в отношении экс-главы Минобороны началось 19 февраля 2022 года «по факту бездействия по службе». Как заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время январских событий Вооруженные силы страны из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные для них задачи.