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Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях в трех банках в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
3 Марта 2021, 13:07
Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях в трех банках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вынесен приговор по делу о хищениях из трех банков - Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийский банк - на сумму свыше 188 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых – шесть человек: Экс-банкир Жомарт Ертаев, зерновой олигарх Нурлан Тлеубаев, Алимжан Тлеубаев, Акан Султанов, Серик Атабай и Оксана Шестакова.

По материалам уголовного дела Нурлан Тлеубаев с помощью Жомарта Ертаева получил кредиты под необеспеченные зерновые расписки. Кроме того, Ертаев познакомил Тлеубаева с коллегами, на которых мог повлиять.

Взамен бизнесмен должен был Ертаеву передать часть денег.

Суд признал Жомарта Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы. Нурлана Тлеубаева суд приговорил к 9 годам в колонии средней безопасности, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.

Алимжана Тлеубаева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Акан Султанов, обвинявшийся в вымогательстве, признан виновным, но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Оксану Шестакову и Серика Атабая, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, суд приговорил к лишению свободы. Серика Атабая - к 5,5 годам, а Шестакову приговорили к 5 годам. Отбывать наказание оба будут в колонии средней безопасности.

Суд постановил взыскать с Нурлана Тлеубаева, Алимжана Тлеубаева, Жомарта Ертаева, Серика Атабая, Оксаны Шестаковой в пользу ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» более 97 млрд тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 млрд тенге, в пользу Qazaq Banki - более 46 млрд тенге и госпошлину более 1 млрд тенге, в пользу АО «Евразийский банк» - более 24 млрд тенге и госпошлину 725 млн тенге.

Подсудимым дается два месяца для выполнения гражданского иска.

Ранее по другому делу экс-банкира Жомарта Ертаева признали виновным в хищении более 140 млрд тенге, принадлежавших Bank RBK, и осудили на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ж. Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.


Банки   Алматы   Борьба с преступностью   Коррупция   Суды   Судебный процесс  
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