Экс-аким Кентау осужден на 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Специализированный межрайонный суд г. Астаны по уголовным делам постановил Аюпова Рашида признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б. ч 4. статьи 177 УК РК в редакции 1997 года, освободить по данной статье от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности. Признать Аюпова Рашида виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 28, части 5 статьи 312 УК РК в редакции 1997 г. и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», - озвучил приговор судья.

Также суд постановил на основании ч 3 ст 41 УК РК в редакции 1997 назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет, взыскать с Аюпова в доход государства процессуальные издержки в сумме 1911 тенге, взыскать с Аюпова в доход государства 422 млн 800 тысяч тенге полученных в результате коррупционных преступлений.

Напомним, бывший аким города Кентау Рашид Аюпов обвиняется в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве.

В 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии Премьер-Министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

Получив требуемую сумму денег, он присвоил ее себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей.

Вчера прошли прения. Тогда Аюпов заявил, что все обвинения строятся на словах Кожабаева. И все сотрудники ссылаются на слова Кожабаева. Никаких других доказательств нет. По словам экс-акима, все делается для пиара перед Президентом, для отчета. Прокурор глубоко ошибается.

Напомним, что прокурор запросил 13 лет лишения свободы для подсудимого. Гособвинитель также потребовал конфисковать дом Аюпова с земельным участком в Шымкенте, машину марки «КАМАЗ». Прокурор также потребовал вернуть 2,8 млн долларов в доход государства.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.

Вчера экс-аким Кентау Рашид Аюпов сказал последнее слово в суде.