Талантливая молодежь укрепляет веру в будущее нашей страны – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Талантливая молодежь укрепляет веру в будущее нашей страны. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поздравить всех с наступающим великим праздником – Днем Независимости. Сегодняшняя встреча имеет особую значимость. Потомки Независимости действительно являются главным символом суверенного Казахстана. С тех пор, как наша страна обрела Независимость, выросло целое поколение свободных духом и мыслью молодежи. Они вносят особый вклад в развитие и процветание Родины», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что поручил выделить специальный грант для молодежи, которые выросли в период Независимости.

«Это шаг для поддержки инициатив нашей творческой молодежи. Наш народ доверял им, возлагал особую надежду на молодое поколение. Особое внимание обращаем на воспитание, получение образования молодого поколения. Талантливая молодежь укрепляет веру в будущее нашей страны. Нас радует их стремление и желание служить родной стране. Я ознакомился с предложенными проектами победителей грантов. Заметил, в большинстве проектов акцентировано внимание на тему экологии. Это очень правильно. Ведь охрана окружающей среды - очень важный вопрос для всех граждан. Священным долгом для нас является сохранение уникальной природы нашей необъятной земли. Уверен, что новые идеи молодежи будут успешно реализованы и станут достоянием народа. Действительно это будет особый подарком поколений Независимости к юбилею страны», - отметил Касым-Жомарт Токаев.