Таксисты нарушают все, чтобы добраться до клиентов - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из жителей Алматы пожаловался на скопление таксистов в районе Halyk Arena и предложил установить камеры «Сергек», знаки, чтобы они не создавали большие пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое предложение относится к автобусной остановке у Halyk Arena, которая находится на Кульджинском тракте. Утром и вечером таксисты устраивают там вокзал: они останавливаются, где хотят и как хотят. Тем самым, они нарушают ПДД и создают препятствие движению на дороге. В результате на проездных путях, на эстакаде Талгарского тракта, на эстакаде с пересечением проспекта Рыскулова, образуются пробки. Я предлагаю запретить остановку, установить сопутствующие знаки, камеры «Сергек» и нарисовать желтые полосы. В направлении аэропорта проезжая часть расширяется за счет парковочной полосы близ Halyk Arena. Но, несмотря на это, таксисты останавливаются на вторых и третьих рядах в связи с тем, что на них камеры «Сергек» не имеют возможности фиксации правонарушений. Я предлагаю напрочь запретить их установку на этом участке, иначе мы не сможем фиксировать правонарушения в автоматическом режиме», - сказал мужчина.

Аким Алматы ответил, что таксисты города нарушают ПДД.

«Наши таксисты нарушают все, что можно, чтобы добраться до своих клиентов. Эта проблема возникает не только на Кульджинском тракте, но и на Северном кольце, где находятся базары, в западном направлении в сторону «Алтын Орды» и «Барлык». Я лично считаю, что нужно отрегулировать места для оказания услуг таксистов и разработать отдельные правила для них. Я надеюсь, что в закон «Об особом статусе города Алматы» можно будет внести необходимые изменения, чтобы маслихат принял соответствующие правила. То, что вы предложили, – давайте сделаем. Я дам поручения рассмотреть ваши предложения в управлении городской мобильности. В этом году мы дополнительно разворачиваем систему камер «Сергек» и видеомониторинга. Если в планах есть, давайте дополнительно поставим. Зафиксируем их для того, чтобы штрафовать. Мое личное мнение – пока мы не отрегулируем деятельность такси в стране, то порядка не будет. Во всем мире есть парковки для таксистов, я надеюсь, что мы тоже придем к этому. По вопросу на Halyk Arena – распоряжусь применить все технические возможности, какие у нас есть. Даю месяц, чтобы подробнее изучить эту проблему», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее житель Алматы также обратился к акиму города с просьбой устранить хаотичную парковку в районе барахолки, из-за которой наблюдаются большие пробки.