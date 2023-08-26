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    16:14, 26 Август 2023 | GMT +6

    Таджикские специалисты смогут обучаться в передовых IT-школах Казахстана

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Офис цифрового правительства. Главам двух государств были представлены отечественные IT-решения. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал IT-платформы, способствующие эффективному взаимодействию государственных органов с гражданами. В частности, были представлены примеры проактивного запроса на выдачу документов при регистрации рождения ребенка, а также оформлении недвижимости и автомобиля.

    Президентов двух стран ознакомили с платформой подачи обращений граждан e-Otinish и системой космического мониторинга, позволяющей обеспечивать прозрачность деятельности субъектов недропользования и выявлять неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

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