Таджикские пограничники пресекли переброску крупной партии наркотиков из Афганистана
Таджикские пограничники предотвратили контрабанду афганских наркотиков в особо крупных размерах, один нарушитель границы задержан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По заявлению пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, 10 февраля 2026 года около 01 часа 20 минут на территории зоны обслуживания пограничной заставы «Даркад» в Хатлонской области четверо афганских контрабандистов незаконно пересекли государственную границу и перешли из Афганистана на территорию Таджикистана.
— В результате проведения боевой операции военнослужащими Пограничных войск были определены маршруты движения преступников и предотвращеён оборот наркотиков в особо крупных размерах. Задержан контрабандист Авалмир валади Абдулхаким, примерно 45 лет, житель карияи Майдапата вулусволи Даркад провинции Тахар Афганистана, у которого изъято 46 пакетов наркотиков типа «гашиш», — сообщает ведомство.
Оставшимся членам банды удалось отойти на территорию Афганистана.
Напомним, 29 января на границе Таджикистана ликвидированы три афганских контрабандиста.