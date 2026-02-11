Таджикские пограничники пресекли переброску крупной партии наркотиков из Афганистана

По заявлению пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, 10 февраля 2026 года около 01 часа 20 минут на территории зоны обслуживания пограничной заставы «Даркад» в Хатлонской области четверо афганских контрабандистов незаконно пересекли государственную границу и перешли из Афганистана на территорию Таджикистана.

— В результате проведения боевой операции военнослужащими Пограничных войск были определены маршруты движения преступников и предотвращеён оборот наркотиков в особо крупных размерах. Задержан контрабандист Авалмир валади Абдулхаким, примерно 45 лет, житель карияи Майдапата вулусволи Даркад провинции Тахар Афганистана, у которого изъято 46 пакетов наркотиков типа «гашиш», — сообщает ведомство.

Оставшимся членам банды удалось отойти на территорию Афганистана.

Напомним, 29 января на границе Таджикистана ликвидированы три афганских контрабандиста.