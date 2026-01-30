РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    16:46, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Очередной инцидент на таджикско-афганской границе: ликвидированы три контрабандиста

    29 января пятеро афганских контрабандистов незаконно пересекли границу Таджикистана, трое из них ликвидированы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu

    По заявлению пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, 29 января 2026 года примерно в 19:30 в зоне обслуживания пограничной заставы «Бахорак», дислоцированной в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, пятеро афганских контрабандистов незаконно пересекли государственную границу.

    — Не подчинившись приказам пограничников, контрабандисты, используя оружие и боеприпасы, оказали вооруженное сопротивление и предприняли попытку отхода в направлении Афганистана. В результате ответного огня на месте происшествия были нейтрализованы трое афганских контрабандистов, двоим удалось отойти в направлении Афганистана, — сообщает ведомство.

    На месте происшествия изъято три автомата Калашникова с четырьмя магазинами, 150 патронов, 4 мешка с 73 упаковками наркотических средств видов «гашиш» и «опий».

    В настоящее время ситуация на государственной границе находится под контролем, данный инцидент расследуется.

    Напомним, 18 января на границе Таджикистана ликвидированы четыре террориста, проникшие с территории Афганистана.

    Теги:
    Таджикистан Афганистан Граница Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
