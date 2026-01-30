Очередной инцидент на таджикско-афганской границе: ликвидированы три контрабандиста

По заявлению пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, 29 января 2026 года примерно в 19:30 в зоне обслуживания пограничной заставы «Бахорак», дислоцированной в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, пятеро афганских контрабандистов незаконно пересекли государственную границу.

— Не подчинившись приказам пограничников, контрабандисты, используя оружие и боеприпасы, оказали вооруженное сопротивление и предприняли попытку отхода в направлении Афганистана. В результате ответного огня на месте происшествия были нейтрализованы трое афганских контрабандистов, двоим удалось отойти в направлении Афганистана, — сообщает ведомство.

На месте происшествия изъято три автомата Калашникова с четырьмя магазинами, 150 патронов, 4 мешка с 73 упаковками наркотических средств видов «гашиш» и «опий».

В настоящее время ситуация на государственной границе находится под контролем, данный инцидент расследуется.

Напомним, 18 января на границе Таджикистана ликвидированы четыре террориста, проникшие с территории Афганистана.