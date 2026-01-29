Таджикистан запускает подготовку военных врачей

— С сентября через Национальный центр тестирования на факультет смогут поступить 100 абитуриентов — 80 юношей и 20 девушек. Обучение будет осуществляться на бюджетной основе, — заявил на пресс-конференции ректор Мухиддин Нуриддин.

Он пояснил, что выпускники смогут трудоустроиться в военных структурах и правоохранительных органах.

Ректор также отметил, что открытие факультета призвано восполнить кадровый дефицит в сфере военно-медицинского обеспечения и является важным шагом для развития медицинской сферы в стране.

