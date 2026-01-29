РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:20, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Таджикистан запускает подготовку военных врачей

    В Таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ибн Сино начнет работу новый факультет по подготовке военных врачей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Таджикистан запускает подготовку военных врачей
    Фото: tajmedun.tj

    — С сентября через Национальный центр тестирования на факультет смогут поступить 100 абитуриентов — 80 юношей и 20 девушек. Обучение будет осуществляться на бюджетной основе, — заявил на пресс-конференции ректор Мухиддин Нуриддин. 

    Он пояснил, что выпускники смогут трудоустроиться в военных структурах и правоохранительных органах. 

    Ректор также отметил, что открытие факультета призвано восполнить кадровый дефицит в сфере военно-медицинского обеспечения и является важным шагом для развития медицинской сферы в стране.

    Ранее сообщалось, что десятки турецких вузов могут лишиться медфакультетов. 

    Теги:
    Военные Врачи Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают