    18:35, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таджикистан запрещает электронные сигареты

    В Таджикистане запретят использование, производство и оборот электронных сигарет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    — На четвертой сессии Маджлиси милли Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемый Рустам Эмомали, в целях защиты генофонда нации и предотвращения негативных последствий использования электронных сигарет (вейпов) для здоровья населения, особенно молодежи и подростков, дал конкретные поручения соответствующим комитетам Маджлиси милли относительно законодательного запрета на использование, производство и оборот электронных сигарет в национальном законодательстве, — сообщает телеграмм-канал спикера верхней палаты парламента РТ.

    Отмечается, что согласно заключениям медицинских специалистов, чрезмерное использование электронных сигарет приводит к тяжелым заболеваниям дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и легких, в том числе к онкологическим заболеваниям.

    Ранее Мексика запретила вейпы и электронные сигареты. 

    Мы также писали о том, что согласно отчету ВОЗ, подростки курят вейпы в 9 раз чаще взрослых. 

    Таджикистан Курение Мировые новости Сигареты
    Мадибек Джанибеков
    Автор
