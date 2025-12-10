Мексика запретила вейпы и электронные сигареты

Инициатива была выдвинута президентом Клаудией Шейнбаум. Поправка к закону предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до восьми лет и штраф в размере 26 000 песо (примерно 740 тысяч тенге) для тех, кто приобретает, производит, хранит, транспортирует или продает вейпы и электронные сигареты с целью получения прибыли.

Самым спорным моментом с момента запуска инициативы стало уголовное наказание, поскольку некоторые партии утверждают, что реформа фактически делает потребителей преступниками. В ответ на критику правящая партия объявила о добавлении положения, уточняющего, что пользователи не будут подвергаться наказанию.

Власти предупреждают, что продажи вейпов и электронных сигарет, многие из которых импортируются незаконно, растут, чему способствуют кампании, представляющие их как средства для отказа от курения, что особенно сбивает с толку подростков, основных потребителей этих продуктов.

— Цель состоит в том, чтобы защитить детей и молодежь от вредных продуктов, — подчеркнул президент Комиссии по здравоохранению Педро Зентено, утверждая, что эти продукты «использовали лазейки в законодательстве и были нацелены на детей и подростков привлекательным дизайном и вводящей в заблуждение рекламой, которая предполагает безвредность.

В ходе более чем трехчасовых дебатов некоторые оппозиционные законодатели поднимались на трибуну с зажженными электронными сигаретами и плакатами, обвиняя правительство в продвижении закона, который может спровоцировать черный рынок.

— Самая авторитарная и абсурдная реформа, которую эта страна видела за последние десятилетия. В каком мире вейпинг может быть опаснее, чем нападение, унижение или ношение оружия?, — заявила Ираис Рейес из Гражданского движения.

Оппозиция также выразила недовольство тем, что текст, объем которого превышает 800 страниц, не содержит мнения специалистов.

Ранее в ООН заявили, что подростки курят вейпы в 9 раз чаще взрослых.