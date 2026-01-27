РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:55, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Таджикистан введет госрегулирование рекламы

    В Таджикистане создано государственное учреждение «Единый центр рекламы для телевизионных и радиосетей». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ Носир Саидзода, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Таджикистан введет госрегулирование рекламы
    Фото: Tajmedun.tj

    — Цель создания центра — упорядочить процесс трансляции рекламы. Вся реклама будет приниматься единым центром и затем размещаться на тех телеканалах и радиостанциях, которые выберет заказчик», — сказал Саидзода.

    Он пояснил, что рекламодатели смогут отправлять материалы онлайн и получать уведомления о выходе в эфир. Это значительно упростит процесс размещения рекламы для клиентов.

    Центр будет заниматься не только размещением, но и подготовкой рекламных материалов. Кроме того, будет осуществляться их проверка на соответствие требованиям телевещания, в том числе в части соблюдением языковых норм.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан запустил свой национальный мессенджер Oriz.

    Теги:
    Таджикистан Мировые новости Реклама
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают