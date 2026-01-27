Таджикистан введет госрегулирование рекламы

— Цель создания центра — упорядочить процесс трансляции рекламы. Вся реклама будет приниматься единым центром и затем размещаться на тех телеканалах и радиостанциях, которые выберет заказчик», — сказал Саидзода.

Он пояснил, что рекламодатели смогут отправлять материалы онлайн и получать уведомления о выходе в эфир. Это значительно упростит процесс размещения рекламы для клиентов.

Центр будет заниматься не только размещением, но и подготовкой рекламных материалов. Кроме того, будет осуществляться их проверка на соответствие требованиям телевещания, в том числе в части соблюдением языковых норм.

Ранее сообщалось, что Таджикистан запустил свой национальный мессенджер Oriz.