Таджикистан введет госрегулирование рекламы
В Таджикистане создано государственное учреждение «Единый центр рекламы для телевизионных и радиосетей». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ Носир Саидзода, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— Цель создания центра — упорядочить процесс трансляции рекламы. Вся реклама будет приниматься единым центром и затем размещаться на тех телеканалах и радиостанциях, которые выберет заказчик», — сказал Саидзода.
Он пояснил, что рекламодатели смогут отправлять материалы онлайн и получать уведомления о выходе в эфир. Это значительно упростит процесс размещения рекламы для клиентов.
Центр будет заниматься не только размещением, но и подготовкой рекламных материалов. Кроме того, будет осуществляться их проверка на соответствие требованиям телевещания, в том числе в части соблюдением языковых норм.
