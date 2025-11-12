Таджикистан запустил свой национальный мессенджер Oriz

По данным Службы связи при правительстве Таджикистана, современное приложение разработано для обеспечения удобного, качественного и безопасного общения между гражданами страны, соотечественниками за рубежом и всеми пользователями интернета. Его цель — создать полностью отечественную и надежную цифровую среду.

— Одним из главных преимуществ ORIZ является его эффективность при низкой скорости интернета. Так как серверы и центр обработки данных расположены внутри страны, пользователи могут отправлять сообщения, совершать звонки и проводить видеоконференции даже при слабом соединении, — сообщает ведомство.

Разработчики отмечают, что в последние годы мир стал свидетелем множества случаев, когда доступ к зарубежным платформам был ограничен, из-за чего тысячи таджикских мигрантов испытывали трудности при общении с семьями.

— Этот опыт показал, что зависимость от иностранных сетей может нанести ущерб информационной безопасности и социальной связи… Поэтому создание ORIZ можно считать серьёзным шагом на пути к цифровому суверенитету Таджикистана, — подчеркнули в Службе связи.

