    15:25, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Таджикистан запустил свой национальный мессенджер Oriz

    ОАО «Таджиктелеком» разработала и запустила в работу национальный мессенджер под названием Oriz, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    По данным Службы связи при правительстве Таджикистана, современное приложение разработано для обеспечения удобного, качественного и безопасного общения между гражданами страны, соотечественниками за рубежом и всеми пользователями интернета. Его цель — создать полностью отечественную и надежную цифровую среду.

    — Одним из главных преимуществ ORIZ является его эффективность при низкой скорости интернета. Так как серверы и центр обработки данных расположены внутри страны, пользователи могут отправлять сообщения, совершать звонки и проводить видеоконференции даже при слабом соединении, — сообщает ведомство.

    Разработчики отмечают, что в последние годы мир стал свидетелем множества случаев, когда доступ к зарубежным платформам был ограничен, из-за чего тысячи таджикских мигрантов испытывали трудности при общении с семьями.

    — Этот опыт показал, что зависимость от иностранных сетей может нанести ущерб информационной безопасности и социальной связи… Поэтому создание ORIZ можно считать серьёзным шагом на пути к цифровому суверенитету Таджикистана, — подчеркнули в Службе связи.

    Ранее мы писали, что Франция внедряет свой мессенджер для госслужащих. 

    Мадибек Джанибеков
    Автор
