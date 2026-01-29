Таджикистан усилил контроль для предотвращения завоза вируса Нипах

В ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Джамолиддин Абдуллозода сообщил, что для предотвращения распространения вируса в аэропортах Душанбе установлены дистанционные термоскопы, которые будут отслеживать состояние прибывающих пассажиров, в том числе из Индии. Также для выявления вируса поставляются диагностические тесты, которые завозятся из России.

— Симптомы вируса Нипах включают высокую температуру, головную боль, слабость и болезненное состояние. В случае выявления таких признаков людей сразу изолируют и проводят соответствующее медицинское обследование, — заявил глава Минздрава РТ.

Он отметил, что на территории Таджикистана отсутствуют природные условия для циркуляции вируса, переносчиками которого являются определенные виды тропических летучих мышей.

Ранее власти Индии усилили противоэпидемические мероприятия из-за случаев заражения вирусом Нипах.