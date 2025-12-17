РУ
    16:51, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таджикистан создаст 1,4 млн рабочих мест в ближайшие пять лет

    Об заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ежегодном послании парламенту страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    Он отметил, что это часть стратегии, направленной на укрепление экономики и улучшение условий жизни граждан. Страна обладает богатыми ресурсами рабочей силы, за последние 10 лет прирост составил 880 тыс. человек, т. е. 2% в год. Ежегодно создаются свыше 200 тыс. новых рабочих мест, свыше 150 тысяч выпускников профессиональных учебных заведений вовлекаются в рынок труда.

    — Исполнительным органам государственной власти, министерствам и ведомствам поручается обеспечить эффективную реализацию предусмотренных показателей государственных программ с целью учреждения в ближайшие пять лет 1 млн 400 тысяч рабочих мест, — сказал Эмомали Рахмон.

    Глава государства добавил, что особый акцент будет сделан на поддержку малого бизнеса, ремесел, семейного предпринимательства, а также на трудоустройство женщин и людей с инвалидностью в сельских районах.

    Ранее сообщалось, что население Таджикистана выросло на четверть за последние 10 лет. 

