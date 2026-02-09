РУ
    15:36, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Таджикистан планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая

    Об этом на отчетной пресс-конференции сообщил председатель Комитета по развитию туризма Таджикистана Джамшед Джумахонзода, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ASIA-Plus

    Он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении. Положительное решение будет способствовать развитию туристической отрасли в республике наряду с усилением рекламно-информационной работы.

    — Для Таджикистана основными туристическими рынками являются арабские страны, Англия, Германия, Франция, Россия, Китай и Южная Корея, граждане этих стран больше проявляют интерес к отдыху и путешествиям, — сказал Джумахонзода.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан в 2025 году посетили более 1,7 миллиона туристов, что на четверть больше прошлогоднего показателя. Количество казахстанских туристов превысило 37 тысяч человек.

    Китай Виза Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
