Таджикистан планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая

Он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении. Положительное решение будет способствовать развитию туристической отрасли в республике наряду с усилением рекламно-информационной работы.

— Для Таджикистана основными туристическими рынками являются арабские страны, Англия, Германия, Франция, Россия, Китай и Южная Корея, граждане этих стран больше проявляют интерес к отдыху и путешествиям, — сказал Джумахонзода.

Ранее сообщалось, что Таджикистан в 2025 году посетили более 1,7 миллиона туристов, что на четверть больше прошлогоднего показателя. Количество казахстанских туристов превысило 37 тысяч человек.