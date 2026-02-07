РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:28, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    37 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан в прошлом году

    Таджикистан в 2025 году посетили более 1,7 миллиона туристов, что на четверть больше прошлогоднего показателя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    37 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан в прошлом году
    Фото: Мадибек Джанибеков

    На отчетной пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Джамшед Джумахонзода сообщил, что в течение прошлого года в страну прибыло 1 млн 784 тыс. 454 туриста. Этот показатель на 384 тыс. человек, или на 27,5% больше чем в 2024 году.

    — Наибольшее количество туристов в 2025 году зафиксировано из Узбекистана — 1 046 672 человека. Из Российской Федерации прибыли 396 475 туристов, из Кыргызской Республики — 137 530 человек, из Республики Казахстан — 37 288 человек, из Китайской Народной Республики — 33 178 человек, — отметил спикер.

    Он добавил, что из общего числа туристов 1 634,5 тыс. человек прибыли из стран СНГ, а оставшиеся 149,9 тыс. — из дальнего зарубежья.

    Теги:
    Туризм Казахстан Таджикистан
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают