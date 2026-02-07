37 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан в прошлом году

На отчетной пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Джамшед Джумахонзода сообщил, что в течение прошлого года в страну прибыло 1 млн 784 тыс. 454 туриста. Этот показатель на 384 тыс. человек, или на 27,5% больше чем в 2024 году.

— Наибольшее количество туристов в 2025 году зафиксировано из Узбекистана — 1 046 672 человека. Из Российской Федерации прибыли 396 475 туристов, из Кыргызской Республики — 137 530 человек, из Республики Казахстан — 37 288 человек, из Китайской Народной Республики — 33 178 человек, — отметил спикер.

Он добавил, что из общего числа туристов 1 634,5 тыс. человек прибыли из стран СНГ, а оставшиеся 149,9 тыс. — из дальнего зарубежья.