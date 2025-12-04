Таджикистан опроверг сообщения о переговорах с ОДКБ по границе с Афганистаном

Ранее агентство Reuters сообщило, что Таджикистан ведет переговоры с ОДКБ относительно привлечения российских военнослужащих к совместному патрулированию таджикско-афганской государственной границы.

Однако Министерство иностранных дел Республики Таджикистан опровергло данную информацию.

— Данная публикация не соответствует действительности и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию, — говорится в заявлениие ведомства.

Министерство также отмечает, что Таджикистан на постоянной основе принимает комплекс необходимых мер, направленных на надежное укрепление государственной границы.

В ведомстве также добавили, что ситуация на государственной границе остается стабильной и находится под полным контролем компетентных органов.

Вскоре после официального заявления таджикской стороны Reuters удалило свой материал, объяснив, что проверка, проведенная после публикации, показала недостаточность доказательств.

Ранее сообщалось, что глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном.