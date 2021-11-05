Свыше миллиона алматинцев получили первый компонент вакцины от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило более одного миллиона человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, за прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 994 человека, вторым компонентом – 1877 человек. Всего с 1 февраля по 4 ноября 2021 года вакцинированы первым компонентом 1 000 187 человек, вторым компонентом - 936 794 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 811 человек.

В городе на сегодня функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

За 4 ноября в городе зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 186 случаев с симптомами и 12 без симптомов. Выписаны всего – 92, поступили 74 пациента. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) находятся 847 человек (27 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 103. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 47, High flow занято – 24 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1804 пациента, симптомами – 1722, с легкой и средней степенью, без симптомов – 81.