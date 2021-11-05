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Свыше миллиона алматинцев получили первый компонент вакцины от КВИ

5 Ноября 2021 11:20
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Свыше миллиона алматинцев получили первый компонент вакцины от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило более одного миллиона человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья, за прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 994 человека, вторым компонентом – 1877 человек. Всего с 1 февраля по 4 ноября 2021 года вакцинированы первым компонентом 1 000 187 человек, вторым компонентом - 936 794 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 811 человек.

В городе на сегодня функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

За 4 ноября в городе зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 186 случаев с симптомами и 12 без симптомов. Выписаны всего – 92, поступили 74 пациента. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) находятся 847 человек (27 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 103. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 47, High flow занято – 24 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1804 пациента, симптомами – 1722, с легкой и средней степенью, без симптомов – 81.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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