Свыше 60 стражей порядка Туркестанской области поощрили в честь Дня независимости

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня независимости Указом Президента РК наградили 3 полицейских Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В доме культуры г. Туркестана состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости РК с участием личного состава ДП Туркестанской области. В честь Дня независимости грамотами и благодарственными письмами поощрили свыше 60 стражей порядка, среди которых 3 полицейских награждены Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Так, Указом Президента РК за безупречную службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей медалью «Ерлігі үшін» награждены начальник местной полицейской службы ДП Туркестанской области полковник полиции Улыкбек Мылтыков , начальник управления административной полиции полковник полиции Алмасхан Тастанбеков и старший инспектор местной полицейской службы майор полиции Бакытжан Набиев .









Напомним, 24 июля текущего года в городе Арыси произошел взрыв на военном складе, в результате которого пострадали жители районного центра. В эти трудные дни посильную помощь в эвакуации населению районного центра оказали полицейские ДП Туркестанской области. И вот сегодня, оценив вклад в спасении людей и ликвидации чрезвычайной ситуации, полицейских наградили.





Также в ходе официальной части приказом министра МВД РК Ерлана Тургумбаева медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» посмертно наградили полицейского Жетысайского районного отдела полиции ДП Туркестанской области Нуржана Алтынбекова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.





В свою очередь, благотворительную акцию в честь Дня независимости РК провели сотрудники полиции Келесского района. Стражи порядка посетили семью Бигара Айдосова, работавшего в Келесском РОП и погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2002 году. Полицейские вручили семье погибшего коллеги памятные подарки и организовали поминальный дастархан.



