Свыше 3 млн тонн урожая планируют собрать в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области на 860 тысячи га засеяли сельхозкультуры. В регионе идет зерноуборочная кампания. С 263,8 тысячи га планируется собрать 464,5 тысячи тонн зерна. Также в этом году ожидается собрать 3,1 млн тонн овощной, огородной и картофельной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



На сегодня собрано около 200 тысяч тонн овощей, более 70 тысяч тонн картофеля, свыше 170 тысяч тонн бахчевой продукции. Из запланированных к сбору до конца года 4,1 млн тонн кормов готовы 3,5 млн тонн (82%). Уборочные работы будут полностью завершены в срок.

О ходе осенне-полевых работ доложили на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбека Оспанова, в соответствии с диверсификацией посевов, посевные площади зерновых культур по сравнению с прошлым годом увеличились на 4,3 тысячи га и достигли 318 тысячи га, овощей, картофеля, бахчевых культур - на 9,7 тысячи га, достигнув 129,1 тысячи га, кормов - на 6,7 тысячи га, достигнув 227,7 тысячи га. Площадь посева масличных культур, напротив, сокращена на 6,3 тысячи га и составила 73,5 тысячи га, хлопчатника - на 14,9 тысячи га и размещена на 111,4 тысячи га.

Аким области поручил завершить осеннюю уборочную кампанию в срок и совместно с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов принять соответствующие меры по ценам на хлопок. Наряду с уборкой осеннего урожая, глава региона дал ряд поручений по своевременному обеспечению минеральными удобрениями, внедрению передовых агротехнологий, указав на необходимость начала подготовки к весенне-полевым работам следующего урожая.

Фото: gov.kz

Для сбора урожая государство выделило 33,7 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, которые распределяются товаропроизводителям. Также с учетом спроса агроформирований на субсидирование 50% стоимости 500 различных минеральных удобрений выделено 6,5 млрд тенге, на субсидирование стоимости пестицидов и биопрепаратов - 372 млн тенге, 600 млн тенге направлено на поддержку семеноводства. Оказана государственная поддержка порядка 15 тысячам агроформирований.

На аппаратном заседании также были обсуждены актуальные вопросы в сфере культуры. Аким области дал ряд поручений ответственным по развитию отрасли.

Также по поручению акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды еженедельно докладывается о ходе подготовки школ к новому учебному году. Глава региона поручил обеспечить 100-процентную готовность организаций образования к учебному году.