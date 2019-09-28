Свыше 25 тысяч жамбылцев могут стать участниками пилотного проекта по росту доходов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области началась реализация пилотного проекта увеличения доходов сельских жителей в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Правительство РК поддержало проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, о чем накануне на расширенном заседании Правительства рассказал глава региона Аскар Мырзахметов. Он отметил, что в этом году рабочая группа осуществила подворовой обход всех 138 347 дворов области в сельской местности и, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что пока еще население не может превратить подсобное хозяйство в эффективный источник дохода. Причина – в отсутствии соответствующей организационной работы.

Как отметил глава региона Аскар Мырзахметов, план по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу включает несколько направлений мер поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта будет осуществляться по системе кредитования акимата в рамках программы «Еңбек», уже сформирована первая база заемщиков.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на сегодняшний день в этом направлении осуществляются конкретные мероприятия. Для этого в каждом районе определили по одному сельскому округу, где масштабный проект будет реализован в пилотном режиме. Аким области Аскар Мырзахметов посещает сельские округа районов, в которых будет реализовываться проект, встречается с жителями, контролирует ход исполнения проектов.

В Жамбылском районе глава региона встретился с жителями сельского округа Бесагаш, выслушал сельчан, которые поделились своими планами, ответил на вопросы, разъяснил актуальные моменты реализации проекта.

Отметим, что к сельскому округу Бесагаш относятся населенные пункты Бесагаш и Турксиб, в которых проживают 6 820 человек. Это 1 336 владельцев дворов и 160 семей в десяти многоэтажных домах. Если считать, что в 1 176 дворах округа есть частные подсобные хозяйства, то площадь их земель составляет 154,9 гектара. В том числе 771 двор обеспечен водой (104,5 га), не используется 405 дворов (50,4 га).

Аскар Мырзахметов отметил, что, если честно признать, сегодня земли частных подсобных хозяйств не используются на должном уровне. Смогут ли сельчане превратить их в источник дохода - зависит от них самих. В рамках проекта, подчеркнул он, жителям в качестве поддержки будут выдаваться кредиты под 2,5 процента.

На сегодняшний день по первому направлению проекта заявку подали владельцы 1 176 дворов. По развитию скотоводства заявки на кредит поступили от 128 человек. Работа ведется и по другим направлениям.

Помимо сельского хозяйства, в пилотном округе выдвинуто 14 проектов на общую сумму в 30 миллионов тенге. В их числе баня, парикмахерская, швейный цех и другие.

Глава региона ознакомился с работой теплицы Мурата Баянбаева, расположенной на улице Бокеева в селе Бесагаш. Общая площадь теплицы составляет 0,7 гектара, урожай собирается дважды в год. Чистый доход составляет 300 тысяч тенге.

Аскар Мырзахметов подчеркнул, что в рамках проекта необходимо улучшить работу теплицы и увеличить объем продукции. Он отметил, что важно приводить в пример владельца теплицы, который смог эффективно использовать прилегающую к дому территорию.

«Учитывая масштаб проекта и финансовые вопросы, на первом этапе предложено реализовать по одному пилотному проекту в каждом сельском округе, общее количество которых десять и 23 населенных пункта. На эти цели потребуется 7,2 млрд. тенге. На втором этапе - в 2020-2021 годах на остальные 143 сельских округа будут необходимы 39,2 млрд. тенге», - заметил заместитель акима Жамбылской области Муратхан Шукеев.

По десяти сельским округам с реализацией проектов по итогам следующего года планируется обеспечить доходность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, не менее 104 тысяч тенге в месяц. Рост доходов увеличится в 2,5 раза.

В жамбылском регионе проживают 1 миллион 125 тысяч человек, из них 680 тысяч (60%) - сельчане. Одним из основных путей обеспечения массовой занятости сельских жителей является поддержка и развитие подсобных хозяйств.