Свыше 2 тысяч км автодорог отремонтировано в 2020 году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Карагандинской области завершён ремонт 2 116 км автодорог общего пользования. Из них 882 км - это трассы республиканского значения и более 1 200 км дорог местного значения. Об этом рассказал аким региона Женис Касымбек во время брифинга в СЦК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Дороги в порядок привели по госпрограммам «Нурлы жол», «Дорожная карта занятости» и спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі». В ремонте задействовали более 4 тысяч единиц дорожно-строительной техники и порядка 10 тысяч человек.

«Несмотря на ежегодное развитие транспортной инфраструктуры, проблемными направлениями для региона остаются автодороги республиканского значения Караганда - Каркаралинск, Кызылорда -Жезгазган, Жезказган - Караганда и Жезгазган - Аркалык. В соответствии с поручением Главы государства перед областью стоит задача реконструировать эти направления до 2025 года в рамках второй пятилетки госпрограммы «Нурлы жол». Реализация этих проектов даст толчок развитию туристических кластеров Балхашского, Каркаралинского и Улытауского регионов», - сообщил Женис Касымбек.

По автомобильным дорогам местной сети в этом году вдвое увеличены объёмы финансирования и ремонтных работ. В итоге строительными работами охвачены все города и районы области. Работа в данном направлении будет продолжена.

Основным проектом для региона является реализация транспортного коридора «Центр - Юг». В частности, ведутся активные работы по реконструкции дороги от Караганды до границы Жамбылской области, Караганда - Балхаш - 363 км, а также Балхаш - Бурылбайтал - 150 км.

Общая протяженность автомобильных дорог Карагандинской области составляет 12 441 км, в том числе 2 785 км дорог республиканского значения, 3 462 областного и 6 194 км - районного значения и улицы населённых пунктов.

Напомним, ранее глава региона Женис Касымбек сообщил, что сегодня в агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1 567 рабочих мест.