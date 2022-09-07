Свыше 18 млн тенге собрала АНК для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 18 млн тенге собрала Ассамблея народа Казахстана для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области. Также направлены фуры с гуманитарной помощью весом 110 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожары в Костанайской области поставили под угрозу жизнь и благополучие многих людей. Нанесен огромный материальный и экономический ущерб. Глава государства вчера побывал с рабочей поездкой в Костанайской области, в ходе которой оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. Оперативно во всех регионах, в домах дружбы мы организовали сбор гуманитарной помощи и перечисление средств. Никто не остался в стороне от этой работы. На данный момент общая сумма собранных средств составила 18 млн 113 тыс. тенге. Также направлены фуры с гуманитарной помощью весом 110 тонн. Сбор средств продолжается», - сказал на расширенном заседании совета АНК заместитель председателя АНК Тауфик Каримов.

По словам главы Конгресса татар и башкир Казахстана, в Костанайской области находится руководитель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, который будет координировать волонтерскую и благотворительную работу Ассамблеи.

















Фото: assembly.kz