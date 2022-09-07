РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Свыше 18 млн тенге собрала АНК для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 18 млн тенге собрала Ассамблея народа Казахстана для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области. Также направлены фуры с гуманитарной помощью весом 110 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожары в Костанайской области поставили под угрозу жизнь и благополучие многих людей. Нанесен огромный материальный и экономический ущерб. Глава государства вчера побывал с рабочей поездкой в Костанайской области, в ходе которой оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. Оперативно во всех регионах, в домах дружбы мы организовали сбор гуманитарной помощи и перечисление средств. Никто не остался в стороне от этой работы. На данный момент общая сумма собранных средств составила 18 млн 113 тыс. тенге. Также направлены фуры с гуманитарной помощью весом 110 тонн. Сбор средств продолжается», - сказал на расширенном заседании совета АНК заместитель председателя АНК Тауфик Каримов.

    По словам главы Конгресса татар и башкир Казахстана, в Костанайской области находится руководитель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, который будет координировать волонтерскую и благотворительную работу Ассамблеи.






    Фото: assembly.kz

    Теги:
    АНК Общество Пожар Костанайская область Ассамблея народа Казахстана
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!