НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы

2 Декабря 2022, 15:24
Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента юстиции Алматы Абай Арап на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что взыскание алиментов является социально значимой категорией дел и находится на особом контроле ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абай Арап заявил, что алименты - это денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому, имеющему право на его получение.

«В настоящее время на исполнении судебных исполнителей Алматы находится более 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них более 60% находятся на периодическом взыскании, то есть, судебными исполнителями на основании статьи 93 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» удержания по алиментам производится из заработной платы должника», - сказал Абай Арап.

Спикер добавил, что имеются также исполнительные производства, где должниками алименты оплачиваются самостоятельно. Однако исполнение судебных решений, в том числе по алиментам бывает сопряжено со многими трудностями, например, отсутствием денежных средств у должника, не установлением места жительства ответчика, отсутствием постоянного места работы, имущества, на которое можно обратить взыскание и т.д.

Для обеспечения уплаты алиментов необходимо трудоустройство должников. Поэтому для трудоустройства неработающих должников департаментом совместно с Центром занятости подписан меморандум о взаимодействии.

«В 2022 году проведено 4 ярмарки вакансий для должников по алиментам, куда были приглашены более 15 крупных компаний с открытыми вакансиями на 320 рабочих мест. Работа предлагалась по различным направлениям, в том числе бухгалтера, экономиста, охранника, водителя, строителя и другие профессии, где заработная плата составляла свыше 150 тыс. тенге. В целом для трудоустройства горожан было выделено около 2,2 млрд тенге», - заметил Абай Арап.

По итогам данной работы в 2022 года 83 должников трудоустроено. Работа по трудоустройству должников также проводится после личного приема граждан.


Теги:
Новости по теме
Неплательщиков алиментов разыскивают в Алматы
Нападение на АЗС раскрыли в Алматы
Жители микрорайона остались без электричества в Алматы
Читайте также
30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы
Таймер светофора на месте ДТП с автобусами тестируют в Алматы
Лифт сорвался в строящемся жилом комплексе в Алматы, погиб человек
Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана
Неплательщиков алиментов разыскивают в Алматы
Общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
3 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
4 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
5 Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

Лента новостей