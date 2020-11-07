Свыше 130 многоэтажных домов построят в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в новом микрорайоне Карагайлы определены основные площади под застройку многоквартирными жилыми домами, которые будут распределены, в том числе очередникам, состоящим в очереди на получения жилья в акимате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.
В инфоцентре сообщили, что площадь выделенной территории составит 203 га, а жилищный фонд – 850,8 тысяч м2, 161 домов, с обеспечением населения более 27,4 тысяч человек.
Район уже обеспечен магистральными сетями водоснабжения, водоотведения, телекоммуникаций, теплоснабжения и электроснабжения в рамках программы «Нурлы жол». Подведены внутриквартальные инженерные сети к введенным жилым домам.
В этом году в эксплуатацию введут еще 8 домов, из них 4 кредитных и 4 арендных без права выкупа. Объявлен конкурс на начало строительства 12 домов общей площадью 61,0 тысяч кв м. В микрорайоне также предусмотрено строительство школ и детских садов. До 2025 года здесь планируется построить и ввести в эксплуатацию 133 дома.
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